Умер актер сериалов «Солдаты» и «Универ» Константин Глушков

Он скончался в возрасте 56 лет.

Умер известный актер Константин Глушков. Об этом сообщил Life .

Мужчина известен по сериалам «Солдаты» и «Универ». Он скончался в возрасте 56 лет.

«Дорогие друзья, коллеги, родственники, как вам всем известно, в ночь с 24 на 25 сентября с нами не стало папы моего мужа — Константина Глушкова», — написала родственница Глушкова два дня назад.

Известно, что причиной смерти стала остановка сердца. Артиста в срочном порядке госпитализировали в отделение реанимации, там он и умер. Похороны Константина Глушкова прошли 28 сентября на Алабушевском кладбище Зеленограда.