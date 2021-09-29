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Рязанскую активистку включили в список иноагентов
Министерство юстиции обновило реестр иностранных СМИ, выполняющих функции иностранного агента.

Министерство юстиции включило в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента активистку Софию Иванову. Информация об этом опубликована на сайте ведомства.

София Иванова состоит в организации «Голос» (ПО МНЕНИЮ РОССИЙСКИХ ВЛАСТЕЙ ВЫПОЛНЯЕТ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА). Помимо рязанской активистки, в список попали еще 20 человек этой же организации.

В список иноагентов также внесли медиапроект «ОВД-Инфо» и некоммерческие организации «Нижегородский центр немецкой и европейской культуры» и ивановскую «Центр гендерных исследований».

В пресс-релизе отметили, что это сделано во исполнение требований законодательства.