Рязанскую активистку включили в список иноагентов

Министерство юстиции обновило реестр иностранных СМИ, выполняющих функции иностранного агента.

Министерство юстиции включило в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента активистку Софию Иванову. Информация об этом опубликована на сайте ведомства .

София Иванова состоит в организации «Голос» (ПО МНЕНИЮ РОССИЙСКИХ ВЛАСТЕЙ ВЫПОЛНЯЕТ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА). Помимо рязанской активистки, в список попали еще 20 человек этой же организации.

В список иноагентов также внесли медиапроект «ОВД-Инфо» и некоммерческие организации «Нижегородский центр немецкой и европейской культуры» и ивановскую «Центр гендерных исследований».

В пресс-релизе отметили, что это сделано во исполнение требований законодательства.