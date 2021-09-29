Россиянам рассказали, насколько пандемия «испанки» была опаснее COVID-19

Всего от пандемии «испанки» умерло, по разным данным, от 17,9 до 100 миллионов человек (0,9—5,3% населения земного шара), а заболело ею 550 миллионов человек.

Россиянам рассказали, насколько пандемия «испанки» была опаснее COVID-19. Об сообщил портал ГЛАС.RU .

В книге «Великий Побег. Здоровье, богатство и истоки неравенства» лауреата Нобелевской премии по экономике Ангуса Дитона изображен график продолжительности жизни в разных странах во время эпидемий.

Так, в 1919 году в США средняя продолжительность жизни упала с 55 до 35 лет исключительно из-за «испанки». В настоящее время, во время пандемии коронавируса, показатель средней продолжительности жизни сократился в стране лишь на два года.

В России показатель также незначительно упал — примерно на два с половиной года, составив чуть более 71 года.

Всего от пандемии «испанки» умерло, по разным данным, от 17,9 до 100 миллионов человек (0,9—5,3% населения земного шара), а заболело ею 550 миллионов человек.