Любимов встретился с гендиректором Российского экспортного центра Вероникой Никишиной

Встреча прошла 29 сентября в городе Алматы, на территории шоу-рума Рязанской области. В мероприятии поучаствовали гендиректор АО «Корпорация развития Рязанской области» Артем Никитин и представители предприятий региона, презентующих в шоу-руме свою продукцию.

Губернатор Николай Любимов в Казахстане встретился с гендиректором АО «Российский экспортный центр» Вероникой Никишиной. На встрече обсуждались вопросы дальнейшего сотрудничества, сообщил сайт регионального правительства.

Встреча прошла 29 сентября в городе Алматы, на территории шоу-рума Рязанской области. В мероприятии поучаствовали гендиректор АО «Корпорация развития Рязанской области» Артем Никитин и представители предприятий региона, презентующих в шоу-руме свою продукцию.

Шоу-рум предприятий Рязанской области стал первым в России региональным шоу-румом, открытым в Алматы. Гендиректор Российского экспортного центра Вероника Никишина и губернатор Николай Любимов ознакомились с его возможностями, посетили выставочную площадку В2 В, на которой представлено более 400 товаров 45 компаний региона.

Губернатор и гендиректор РЭЦ обсудили первые результаты и перспективы работы шоу-рума Рязанской области в Казахстане, взаимодействие и продвижение продукции региона.

По словам Любимова, совместная деятельность РЭЦ и Рязанского центра экспорта очень востребована.

«Совместно с Российским экспортным центром мы стараемся сделать более эффективной нашу работу по поддержке предприятий в развитии экспорта. На этой встрече мы обсудили предложения о том, в каких направлениях сотрудничества Рязанский регион можем стать пилотным. В самое ближайшее время вместе с РЭЦ мы будем работать над созданием следующего регионального шоу-рума, уже в Узбекистане. Кроме того, есть намерения укреплять взаимодействие со странами Африки», — сказал губернатор.

Гендиректор Российского экспортного центра Вероника Никишина высоко оценила возможности Рязанского шоу-рума, организацию его работы, большой ассортимент представленной продукции.

«Совместно с правительством Рязанской области мы уделяем повышенное внимание системности и стабильности тех мер, которые предпринимаются сегодня для поддержки развития экспорта. Рязанский шоу-рум в Казахстане, — это не разовая акция. Это абсолютно уникальный инструмент для того, чтобы продвигать продукцию на экспорт. Шоу-рум дает возможность потенциальным покупателям получить максимально полное представление о рязанской продукции, задать вопросы представителям компаний, это очень важно. Конечно, тот энтузиазм, который есть у наших коллег из Рязанской области, и та энергичная позиция по поиску в Казахстане потенциальных покупателей продукции региона, считаю, обречены на успех», — сказала Вероника Никишина.

По ее словам, Российский экспортный центр со своей стороны, имея в Республике представительство, готов на постоянной основе содействовать установлению контактов производителей и покупателей, предлагать необходимые меры финансовой поддержки, другие инструменты, которые позволят максимально выгодно реализовать интересы обеих сторон.