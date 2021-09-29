Любимов: «Работа регионального шоу-рума в Казахстане позволяет привлечь как можно больше потенциальных бизнес-партнеров»

Глава региона отметил, что Казахстан для партнерства выбрали неслучайно — Республика находится в числе лидеров торговых партнеров региона.

Губернатор Николай Любимов высказался о возможностях шоу-рума рязанских предприятий, который открылся в Алматы. Об этом сообщила пресс-служба областного правительства.

Глава региона отметил, что Казахстан для партнерства выбрали неслучайно — Республика находится в числе лидеров торговых партнеров региона. Кроме того, шоу-рум открыли, чтобы у партнеров из Казахстана было как можно больше четкого представления о продукции предприятий региона, чтобы активно использовать эту площадку для проведения встреч В2 В.

«Такой нестандартный метод позволяет закрепить наши первоначальные договоренности и усилия, а также привлечь как можно больше потенциальных партнеров Казахстана, — сказал Николай Любимов. — Бизнес-миссия — это 60 встреч, шоу-рум — это 1500 встреч за два месяца, 1000 переговоров. Такого формата сотрудничества как региональный шоу-рум нам не хватало».

Губернатор выразил надежду, что в скором времени шоу-рум даст результат — рязанским предприятиям удастся заключить конкретные контракты и договоренности о длительном сотрудничестве с представителями Казахстана.

В рязанском шоу-руме помимо продукции строительной, пищевой отрасли, сферы IT-технологий, легкой промышленности, товаров народного потребления и медицинских изделий рязанского производства, на площадке представлен инвестиционный и туристский потенциал региона. С момента его открытия удалось организовать более 150 точек контактов компаний-участников и заинтересованного бизнеса Республики.