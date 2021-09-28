В Госдуму внесли проект о запрете работать таксистами водителям с судимостью

Документ предлагает запретить водить автобусы, трамваи и троллейбусы гражданам с непогашенной или неснятой судимостью по статьям о тяжких и особо тяжких преступлениях.

В Госдуму внесли проект о запрете работать водителям такси и общественным транспортом людям с судимостью. Текст опубликован в электронной базе данных нижней палаты парламента.

Документ предлагает запретить водить автобусы, трамваи и троллейбусы гражданам с непогашенной или неснятой судимостью по статьям о тяжких и особо тяжких преступлениях.

У водителей такси не должно быть судимости по статьям об убийстве, умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, похищении человека, грабеже и разбое, преступлениях против половой неприкосновенности и половой свободы личности.

Проект планируют в ближайшее время изучить в профильном комитете Госдумы по транспорту и строительству.