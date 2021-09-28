Стало известно, кто пострадал в ДТП со скорой помощью в центре Рязани
В аварии пострадали водитель и фельдшер скорой помощи.
Стало известно, кто пострадал в ДТП со скорой помощью в центре Рязани. Об этом
Издание со ссылкой на собеседника в региональном УМВД сообщило, что в аварии пострадали водитель и фельдшер скорой помощи.
Оперативный комментарий от рязанского минздрава РЗН. инфо получить не удалось.
Напомним, авария произошла в понедельник, 27 сентября, на пересечении улиц Горького и Есенина. Автомобиль скорой помощи, который ехал со специальными звуковыми сигналами и проблесковыми маячками, столкнулся с автомобилем Skoda.
Об аварии сообщили очевидцы в соцсетях. Момент столкновения попал на видео.