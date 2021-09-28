Рязанская облдума внесла изменения в бюджет региона на 2021 год

Депутаты облдумы внесли исправления в закон о региональном бюджете 2021 года. Первое заседание осенней сессии состоялось в понедельник, 27 сентября.

Депутаты облдумы внесли исправления в закон о региональном бюджете 2021 года. Первое заседание осенней сессии состоялось в понедельник, 27 сентября.

И доходную, и расходную части увеличили на 1 млрд 109 млн рублей за счет дополнительно поступающих в этом году в регион федеральных средств. Более 400 млн рублей добавили на обеспечение дорожной деятельности, 100 млн рублей — на ежемесячные выплаты родителям детей от 3 до 7 лет, более 99 млн рублей — аграриям на стимулирование развития масличных культур, 45 млн рублей — на компенсации за отпуска медикам, более 21 млн рублей — на приобретение лекарства против коронавирусной инфекции, почти 21 млн рублей — на выплаты за классное руководство и профессиональное обучение педагогам. Средства направят и на социальную поддержку героев труда, приобретение лесопожарной техники, благоустройство сельских территорий.

Чтобы сохранить достигнутый уровень зарплат работниками бюджетной сферы, более 466 млн рублей предоставят муниципалитетам для выплаты педагогам, медикам, культработникам.

Почти на 992 млн рублей увеличили ассигнования строительному комплексу в связи с удорожанием в 2021 году стройматериалов, металлов и изделий из древесины.

500 тысяч рублей пойдет на борьбу с коронавирусом. Эти деньги пожертвовали юридические и физлица.

133,5 млн рублей ассигнований на ликвидацию последствий взрывов боеприпасов в Скопинском районе перенесли с 2021 на 2022 год.

Отдельные статьи бюджета не только увеличивались, но и уменьшались. На заседании отметили, что региону удалось сэкономить 140 миллионов.

В результате дефицит бюджета Рязанской области в текущем году сокращается почти на 436 млн рублей.