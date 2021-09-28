Полиция ищет очевидцев смертельной аварии на улице Новой
Всех, у кого есть информация по ДТП попросили обращаться по телефону +7 (4912)44-46-08 или по адресу: Рязань, улица Фирсова, дом № 12 корпус 1.
Полиция ищет очевидцев смертельной аварии на улице Новой. Об этом
Авария произошла 23 сентября в 20:20 на улице Новой около дома № 27-а.
21-летний рязанец на Lada Granta сбил нерегулируемом на пешеходном переходе 71-летнего местного жителя.
От полученных травм пешеход умер на месте ДТП.
Всех, у кого есть информация по ДТП попросили обращаться по телефону +7 (4912)44-46-08 или по адресу: Рязань, улица Фирсова, дом № 12 корпус 1.