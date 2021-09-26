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Пара из Рязани не прошла отбор в шоу «Новые танцы» на ТНТ
Дуэт из Рязани не прошел отборочный тур шоу «Новые танцы» на ТНТ. Программу показали в эфире в субботу, 25 сентября.

Дуэт из Рязани не прошел отборочный тур шоу «Новые танцы» на ТНТ. Программу показали в эфире в субботу, 25 сентября.

Никита и Даша занимаются бальными танцами, в паре они танцуют меньше года.

«Сделали все возможное и встали в пару, потому что в Рязани очень мало хороших танцоров, с которыми можно создать дуэт. В нашем возрасте мы самые крутые в Рязани», — заявили участники.

Пара исполнила джайв, на обоих танцорах были черные брюки и белые рубашки с галстуками.

Не все члены жюри оценили внешний вид участников.

«Хоть убейте, ну не хватило мне как раз этих платьишек, блесток, всего остального, — сказал сидящий в жюри Сергей Лазарев, назвав танец „джайвом двух офисных работников“. — Не смотрятся движения. Есть эстетика движений, и когда ты эту эстетику закрываешь мешковатыми штанами, рубашкой и галстуком, сразу смотрится совершенно по-другому».

В итоге за Никиту и Дашу жюри не отдали ни одного голоса — рязанцы проиграли дуэту Van Gogh в костюмах инопланетян.