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Следователи проверили лесополосу у Южного в поисках пропавшей Елены Логуновой
Сотрудники СК проверили лесополосу между Южным и гаражным кооперативом «Литейщик» и обследовали пруд за кооперативом.

Следователи проверили лесополосу у Южного в поисках пропавшей Елены Логуновой. Об этом пишет «КП-Рязань» со ссылкой на собственный источник.

Утром в пятницу, 24 сентября, сотрудники СК осмотрели лесополосу между поселком Южный и гаражным кооперативом «Литейщик».

«Они [следователи и криминалисты СК] были уже и в самом „Литейщике“, потом обследовали пруд за гаражным кооперативом, сейчас вот за защитную лесополосу взялись. Такое чувство, что сейчас каждый метр проверяют… Территория, правда, там огромная», — передает издание слова очевидцы поиска.

Напомним, 26-летняя рязанка Елена Логунова пропала при загадочных обстоятельствах 25 июля. По факту исчезновения возбудили уголовное дело.

Мать Елены Наталия Кошелева рассказала РЗН. инфо о последнем разговоре с дочерью и о подробностях поисков.

Во вторник, 21 сентября, на телеканале «Россия» вышла программа «Прямой эфир», посвященная истории рязанки. После этого дело об исчезновении по поручению главы С. К. Александра Бастрыкина передали в Москву.