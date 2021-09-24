Региональный минобр прокомментировал состояние общежития в Сасове. Ответ опубликовали в группе «
В пресс-службе министерства образования и молодежной политики Рязанской области сообщили, что фотографии действительно относятся к помещениям колледжа, но к тем, которые не используются.
В сообщении отметили, студенты в этих помещениях не проживают, а доступ к ним ограничен.
Также в минобре сообщили, что к 2021-2022 учебному году в общежитии сделали косметический ремонт. Плановый ремонт планируют в следующем учебном году.
Общежитие сасовского индустриального колледжа работает с 1982 года.
Напомним, ранее в сети появились фотографии комнат общежития сасовского индустриального колледжа. Автор фото советовал родителям студентов обратиться в прокуратуру.