Региональный минобр прокомментировал состояние общежития в Сасове

В пресс-службе отметили, что в помещения на фото закрыт доступ, студенты в них не проживают. К новому учебному году в общежитии сделали косметический ремонт.

Региональный минобр прокомментировал состояние общежития в Сасове. Ответ опубликовали в группе « Сасово online ».

В пресс-службе министерства образования и молодежной политики Рязанской области сообщили, что фотографии действительно относятся к помещениям колледжа, но к тем, которые не используются.

В сообщении отметили, студенты в этих помещениях не проживают, а доступ к ним ограничен.

Также в минобре сообщили, что к 2021-2022 учебному году в общежитии сделали косметический ремонт. Плановый ремонт планируют в следующем учебном году.

Общежитие сасовского индустриального колледжа работает с 1982 года.

Напомним, ранее в сети появились фотографии комнат общежития сасовского индустриального колледжа. Автор фото советовал родителям студентов обратиться в прокуратуру.