Полиция проверит информацию о нападении на девушку в рязанской маршрутке

Отмечается, что заявления от пострадавшей не поступало.

Полиция проверит информацию о нападении на девушку в рязанской маршрутке. Об этом РЗН. инфо сообщил источник в региональном УМВД.

Отмечается, что заявления от пострадавшей не поступало.

Инцидент произошел в Дашково-Песочне в четверг, 23 сентября. По словам очевидцев, неизвестный мужчина зашел в маршрутку № 65 и начал бить девушку.

Очевидцы отметили, что нападавший был похож на того, кто избил девушку в маршрутке № 99. Об этом пострадавшая рассказала 4 сентября.