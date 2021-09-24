В рязанской маршрутке мужчина вновь напал на девушку

Ранее подобная ситуация происходила в маршрутке № 99.

В рязанской маршрутке неизвестный мужчина вновь напал на девушку. Об этом РЗН. инфо сообщил очевидец.

Ранее подобная ситуация произошла в маршрутке № 99. Тогда мужчина неожиданно вскочил и начал бить кулаком в голову рядом сидящей девушке. Когда та после удара упала, он продолжил наносить удары «куда попало, в основном в голову». Позже маршрутка остановилась и нападавший вышел на остановке «Кинотеатр «Октябрь"в сторону Песочни.

Похожий инцидент произошел накануне, но в маршрутке № 65.

«Зашел и начал бить девушку, но его рядом стоящие мужчину быстро из маршрутки выкинули. Все произошло примерно в том же районе», — сообщил очевидец.

Рязанец отметил, что нападавший был похож на того, кто избил девушку в маршрутке № 99.

«У него тоже была красная кепка, но одет был в серокрасную рабочую спецовку», — рассказал рязанец.

Сам нападавший зашел на улице Советской Армии.