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В центре Рязани грозит рухнуть пристройка старинного дома
Ранее на пристройку упало дерево, и теперь эта часть дома грозит со временем рухнуть на проезжую часть.

В центре Рязани грозит рухнуть пристройка старинного дома. Об этом в четверг, 22 сентября, сообщил Vidsboku.

Аварийное двухэтажное здание находится по адресу: Право-Лыбедская, дом № 46. Ранее на пристройку упало дерево, и теперь эта часть дома грозит со временем рухнуть на проезжую часть.

В 2020 году здание признали объектом с историко-культурными ценностными характеристиками. В доме давно никто не проживает — здание признали аварийным и подлежащим реконструкции.

В мэрии отметили, что снос здания недопустим. Власти планируют внести дом в программу переселения из ветхого и аварийного жилья в случае ее продления после 2025 года и найти инвестора для дальнейшей его реконструкции.

«После расселения всех жителей дома и выплаты выкупной стоимости собственнику нежилого помещения дом станет полностью муниципальным и будет переведен в статус „нежилое здание“ с целью дальнейшего привлечения инвестора для его реконструкции», — говорится в официальном ответе.

Фото Vidsboku