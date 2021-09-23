Сотрудники Росгвардии проверили безопасность в 600 рязанских образовательных учреждениях

Они провели профилактическую беседу о действиях в чрезвычайной ситуации, а также убедились, что охранникам известно расположение тревожных кнопок и огнетушителя.

Сотрудники Центра лицензионно-разрешительной работы Управления Росгвардии по Рязанской области проверили безопасность в 600 образовательных учреждениях. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Они проверили детские сады, школы и другие образовательные учреждения. В каждом учебном заведении сотрудники провели профилактическую беседу о действиях в случае чрезвычайной ситуации, а также напомнили охранникам об использовании тревожной кнопки и огнетушителя.

«Все нарушения частные охранные организации устраняют в кратчайшие сроки, после чего будут проведены повторные проверки», — отметил старший инспектор отделения лицензионно-разрешительной работы Максим Мартынкин.

Ранее после случая в пермском вузе губернатор Николай Любимов поручил усилить меры безопасности в учебных заведениях.