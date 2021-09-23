А что в кино? «Клаустрофобы 2: Лига выживших», «После пробуждения» и другие новинки

Четверг — традиционный день киноновинок. Афиша РЗН. инфо расскажет о картинах, которые рязанцы увидят на больших экранах уже на этой неделе.

Фильм ужасов «Клаустрофобы» режиссера Адама Робитела получил продолжение — на этой неделе выходит картина «Клаустрофобы 2: Лига выживших», жанр которой был определен как «психологический хоррор».

Итальянская мелодрама «После пробуждения» рассказывает о девушке Вивиан, которая попала в страшную аварию и не помнит кто из двоих поклонников является ее настоящим женихом.

Российский фильм «Иван Денисович» режиссера Глеба Панфилова снят по мотивам знаменитого рассказа Александра Солженицына «Один день Ивана Денисовича».

Премьера для детей — полнометражный мультфильм My Little Pony: Новое поколение", в котором пони Санни вместе со своими друзьями пытаются вернуть магию в свою Эквестрию.

Полный обзор новинок кино смотрите на нашем сайте в разделе «Афиша».