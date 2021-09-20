В Рыбновском районе за нарушения оштрафовали колбасный цех

В августе 2021 года на предприятии провели внеплановую проверку, где сотрудники ведомства нашли ряд нарушений.

В Рыбновском районе нашли нарушения в колбасном цеху ООО «Три крестьянина». Об этом в понедельник, 20 сентября, сообщил Россельхознадзор .

В августе 2021 года на предприятии провели внеплановую проверку, где сотрудники ведомства нашли ряд нарушений. Так, на предприятии должным образом не была обеспечена процедура прослеживаемости пищевой продукции и контроля за температурным режимом технологических процессов производства, а также не были проведены лабораторные исследования продукции из мяса птицы согласно требованиям технического регламента.

Юридическое лицо привлекли к административной ответственности и выписали штраф в размере 150 тысяч рублей.