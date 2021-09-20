СК установил личность погибшей в Сараевском районе девушки
Погибшей оказалась 29-летняя местная жительницы. Тело девушки нашли возле хозпостройки рядом с ее домом.
Следователи установили личность погибшей девушки в Сараевском районе. Об этом РЗН. инфо сообщил руководитель Кораблинского межрайонного следственного отела Игорь Заваруев.
Погибшей оказалась 29-летняя местная жительницы. Тело девушки нашли возле хозпостройки рядом с ее домом.
Проводится проверка.
Напомним, труп обнаружили в субботу, 18 сентября, в одном из сел Сараевского района.