СК установил личность погибшей в Сараевском районе девушки

Погибшей оказалась 29-летняя местная жительницы. Тело девушки нашли возле хозпостройки рядом с ее домом.

Следователи установили личность погибшей девушки в Сараевском районе. Об этом РЗН. инфо сообщил руководитель Кораблинского межрайонного следственного отела Игорь Заваруев.

Погибшей оказалась 29-летняя местная жительницы. Тело девушки нашли возле хозпостройки рядом с ее домом.

Проводится проверка.

Напомним, труп обнаружили в субботу, 18 сентября, в одном из сел Сараевского района.