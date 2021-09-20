Россиянам простят долги на сумму в 1,6 млрд рублей

Списание пройдет в рамках механизма внесудебного банкротства. Отмечается, что за первый год ведения упрощенной процедуры банкротства поступило 12 тысяч обращений, из которых пять тысяч инициировали процедуру внесудебного банкротства. Процедуру за год завершили в отношении 2,5 тысяч граждан.

Россиянам простят долги на сумму в 1,6 млрд рублей. Об этом сообщают «Известия».

Списание пройдет в рамках механизма внесудебного банкротства. Как сообщил заместитель главы Минэконома Илья Торосов, всего без суда россиянам будет списано порядка 1,6 млрд рублей.

Отмечается, что за первый год ведения упрощенной процедуры банкротства поступило 12 тысяч обращений, из которых пять тысяч инициировали процедуру внесудебного банкротства. Процедуру за год завершили в отношении 2,5 тысяч граждан.

«Полученные результаты говорят о том, что новый институт банкротства в России состоялся», — заявил Торосов.