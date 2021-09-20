Любимов не планирует переходить на работу в Госдуму

Он заявил, что его выбрали люди для работы на Рязанской земле.

Губернатор Николай Любимов не планирует переходить на работу в нижнюю палату парламента. Об этом в понедельник, 20 сентября, пишет ТАСС .

Как отметило агентство, об этом сам глава региона заявил на пресс-подходе с журналистами.

«Не было такой мысли у меня уйти в Государственную думу, поскольку выбрали меня люди для того, чтобы я работал здесь, на Рязанской земле, губернатором. И я в этом отношении выбор не менял, это выбор людей. Я рассчитываю работать и дальше на благо жителей Рязанской области. Ну, а те, кто выиграл выборы по одномандатным округам и по спискам „Единой России“, думаю, будут представлять нашу область в Госдуме в новом созыве», — сказал Любимов.

Отмечается, что Любимов является лидером региональной группы кандидатов № 22 «Единой России» по Чувашии, Нижегородской и Рязанской областям. Также в этот список входят депутаты Госдумы седьмого созыва Андрей Макаров, Алена Аршинова, Николай Малов.

Ранее редакция РЗН. инфо подготовила инфографику результатов выборов в Госдуму в Рязанской области.