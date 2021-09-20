Инфографика результатов выборов в Госдуму в Рязанской области

Победу в 156-и и 157-м округе по федеральному списку одержала «Единая Россия», преодолев барьер в 45%.

Редакция подготовила инфографику результатов выборов в Госдуму в Рязанской области. В понедельник, 20 сентября, завершился подсчет голосов.

Победу в 156-и и 157-м округе по федеральному списку одержала «Единая Россия», преодолев барьер в 45%.

Победителями в одномандатных округах стали также единоросы Андрей Красов и Дмитрий Хубезов.

Итоговая явка составила 46,88%.