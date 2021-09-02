РГМЭК сообщила о готовности покупать электроэнергию у потребителей-владельцев объектов микрогенерации

Рязанская городская муниципальная энергосбытовая компания уведомила потребителей-владельцев объектов микрогенерации, расположенных в ее зоне деятельности о готовности заключения договоров купли-продажи электрической энергии, произведенной на данных объектах. Проект договора купли-продажи размещен на сайте компании.
Механизм продажи электрической энергии гарантирующему поставщику позволит владельцу объекта микрогенерации продавать излишки выработанной электроэнергии. Доход от таких продаж для физических лиц освобожден от налогов.
В соответствии с действующим законодательством объект микрогенерации — это объект по производству электрической энергии, принадлежащий потребителю, энергопринимающие устройства которого технологически присоединены к объектам электросетевого хозяйства с уровнем напряжения до 1000 вольт, используемый указанным потребителем для производства электрической энергии в целях удовлетворения собственных бытовых и (или) производственных нужд, а также в целях продажи. Объем выдачи электроэнергии таким объектом в электрическую сеть не должен превышать 15 киловатт. Использование для выдачи электрической энергии оборудования, предназначенное для обслуживания более одного помещения в здании, в том числе входящее в состав общего имущества многоквартирного дома, не допускается.
Более подробную информацию о механизме продажи электроэнергии, выработанной объектами микрогенерации, а также документах, необходимых для заключении договора купли-продажи можно получить по
- начальник договорно-расчетного отдела по работе с небытовыми потребителями — Алена Владимировна Никитина (4912) 70-20-19;
- начальник отдела покупки электроэнергии — Светлана Викторовна Зеленова (4912) 70-20-28.