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РГМЭК сообщила о готовности покупать электроэнергию у потребителей-владельцев объектов микрогенерации
Механизм продажи электрической энергии гарантирующему поставщику позволит владельцу объекта микрогенерации продавать излишки выработанной электроэнергии. Доход от таких продаж для физических лиц освобожден от налогов.

Рязанская городская муниципальная энергосбытовая компания уведомила потребителей-владельцев объектов микрогенерации, расположенных в ее зоне деятельности о готовности заключения договоров купли-продажи электрической энергии, произведенной на данных объектах. Проект договора купли-продажи размещен на сайте компании.

Механизм продажи электрической энергии гарантирующему поставщику позволит владельцу объекта микрогенерации продавать излишки выработанной электроэнергии. Доход от таких продаж для физических лиц освобожден от налогов.

В соответствии с действующим законодательством объект микрогенерации — это объект по производству электрической энергии, принадлежащий потребителю, энергопринимающие устройства которого технологически присоединены к объектам электросетевого хозяйства с уровнем напряжения до 1000 вольт, используемый указанным потребителем для производства электрической энергии в целях удовлетворения собственных бытовых и (или) производственных нужд, а также в целях продажи. Объем выдачи электроэнергии таким объектом в электрическую сеть не должен превышать 15 киловатт. Использование для выдачи электрической энергии оборудования, предназначенное для обслуживания более одного помещения в здании, в том числе входящее в состав общего имущества многоквартирного дома, не допускается.

Более подробную информацию о механизме продажи электроэнергии, выработанной объектами микрогенерации, а также документах, необходимых для заключении договора купли-продажи можно получить по ссылке либо у сотрудников ООО «РГМЭК»:

  • начальник договорно-расчетного отдела по работе с небытовыми потребителями — Алена Владимировна Никитина (4912) 70-20-19;
  • начальник отдела покупки электроэнергии — Светлана Викторовна Зеленова (4912) 70-20-28.