МегаФон подключит бесплатный сервис для защиты от спам-звонков всем абонентам

В компании рассказали, что новое решение позволит выявлять сомнительные звонки и заносить номера телефонов в постоянно обновляемый черный список.

МегаФон подключит бесплатный сервис для защиты от спам-звонков всем абонентам. Об этом рассказали в компании.

«Аналитические алгоритмы с использованием больших данных позволяют отслеживать и автоматически переводить сомнительные вызовы в отдельный голосовой ящик», — отметили в МегаФоне.

В компании рассказали, что новое решение позволит выявлять сомнительные звонки и заносить номера телефонов в постоянно обновляемый черный список.



Спам-звонки перенаправят в специальный голосовой ящик, а абоненту сообщат об этом в SMS-сообщениях. При желании можно будет прослушать оставленное голосовое сообщение, набрав 0525.

«Сервис не позволит потеряться важным звонкам. Аналитические алгоритмы настроены таким образом, что вычисляют потенциально полезные номера телефонов — звонки от реальных организаций, совершающих много вызовов, но не замеченных в навязчивых обзвонах, — и пропускают их», — рассказали в МегаФоне.



Специальный голосовой ящик не требует дополнительного подключения — он появится автоматически у всех пользователей бесплатных услуг «Кто звонил» или «Мне звонили».



«Мы прилагаем все усилия для того, чтобы защитить наших абонентов от нежелательных звонков, и постоянно совершенствуем услуги и решения, направленные на ограничение спама. В результате только с начала года количество обращений от абонентов по вопросам спам-звонков в нашей сети уменьшилось в три раза. В течение лета мы тестировали новый сервис в восьми регионах России и ежедневно фиксировали там около 100 тысяч рекламных вызовов, которые переводились в голосовой ящик. Теперь от спам-звонков будут защищены все наши абоненты, при этом сервис будет бесплатным для пользователей», — отметил коммерческий директор МегаФона Влад Вольфсон.



Новое решение уже начали использовать жители Нижегородской, Владимирской, Брянской, Калужской, Курской, Рязанской, Тульской и Орловской областей. До конца октября оно станет доступно абонентам МегаФона во всех регионах страны.

