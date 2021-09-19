Полиция проверит информацию о пассажире, распылившем перцовый баллончик в маршрутке
Напомним, в субботу, 18 сентября, в рязанской маршрутке пассажир брызнул в лицо водителя перцовым баллончиком во время конфликта из-за оплаты картой.
Полиция проверит информацию о пассажире, распылившем перцовый баллончик в маршрутке. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД.
«Полиция проверит информацию размещенную в СМИ», — рассказали в ведомстве.
Напомним, в субботу, 18 сентября, в рязанской маршрутке пассажир брызнул в лицо водителя перцовым баллончиком во время конфликта из-за оплаты картой.