Полиция проверит информацию о пассажире, распылившем перцовый баллончик в маршрутке

Напомним, в субботу, 18 сентября, в рязанской маршрутке пассажир брызнул в лицо водителя перцовым баллончиком во время конфликта из-за оплаты картой.