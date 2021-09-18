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Пассажир рязанской маршрутки брызнул в лицо водителя перцовым баллончиком
Конфликт произошел вечером в субботу, 18 сентября в маршрутке № 85 напротив НИТИ. Сначала у пары пассажиров не прошла оплата по карточке. Во время ссоры один из «безбилетников» достал перцовый баллончик

Пассажир рязанской маршрутки брызнул в лицо водителя перцовым баллончиком. Об инциденте пишет 7info.

Конфликт произошел вечером в субботу, 18 сентября в маршрутке № 85 напротив НИТИ. Сначала у пары пассажиров не прошла оплата по карточке. Во время ссоры один из «безбилетников» достал перцовый баллончик.

Другие пассажиры вызвали скорую и полицию. «Водитель сидит на земле, не может открыть глаза», — прокомментировали очевидцы.