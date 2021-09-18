\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Сбт, 18
11°
Вск, 19
Пнд, 20
ЦБ USD 72.56 0.13 18/09
ЦБ EUR 85.46 0.1 18/09
Нал. USD 72.40 / 73.40 09:54
Нал. EUR 85.10 / 86.10 09:54
Новости
Публикации
В Рязани закрылся фестиваль «Рязанские смотрины»
На торжественной церемонии закрытия международного теат...
Вчера 18:17
1 126
ТОП-10 вопросов онкологу от наших читателей
Тема рака ― тяжелая для пациентов. Кто-то боится диагно...
16 сентября 11:28
2 345
Новый руководитель операционного центра Ситибанка: о первых местах в р...
В Рязани работает множество филиалов различных банков....
9 сентября 16:17
8 506
Ректор Рязанского медуниверситета об отмене ЕГЭ, модных специальностях...
Редакции РЗН. инфо стало интересно, какие сейчас специа...
9 сентября 12:54
8 466
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2020
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
Николай Любимов дал старт «Кроссу наций» в Рязанской области
Губернатор отметил, что в ближайшее время в каждом районе области откроют ФОК с бассейном. В Рязани оборудуют футбольный крытый манеж, новые физкультурно-оздоровительные комплексы, чтобы у всех жителей области была возможность заниматься спортом

В регионе в субботу, 18 сентября, прошел «Кросс наций». Центральный старт был дан на территории Лесопарка.

Участников забега приветствовал губернатор Николай Любимов. Он подчеркнул, что в регионе ведется большая работа по укреплению спортивной инфраструктуры: открыты ФОКи, Академии тенниса и единоборств, построены бассейны, ледовые арены и спортплощадки.

«Президент Путин поручил, чтобы в стране были созданы условия для систематических занятий физкультурой и спортом, ими были охвачены не менее 70 процентов жителей. Мы обязательно этого добьемся в Рязанской области», — обратился к присутствующим Любимов.

Он отметил, что в ближайшее время в каждом районе области откроют ФОК с бассейном. В Рязани оборудуют футбольный крытый манеж, новые физкультурно-оздоровительные комплексы, чтобы у всех жителей области была возможность заниматься спортом.

Глава региона дал старт забегу на дистанцию 4000 м. Также был предусмотрен маршрут на дистанцию 1000 м.

На старт в областном центре вышли более 700 рязанцев, в районах области — порядка 5000 человек. Принять участие в состязаниях могли все желающие, независимо от возраста, физической подготовки.

Участники, занявшие призовые места в каждой возрастной группе, награждены медалями и дипломами Министерства спорта России. Победителям вручены кубки. Для самых юных участников была учреждена спецноминация Министерства физической культуры и спорта Рязанской области.

Справка

Всероссийский день бега «Кросс наций» объединяет все регионы. Он считается самым массовым по количеству участников. Рязанская область принимает участие в соревнованиях с 2005 года. Все спортсмены выходят на старт одновременно в 12 часов дня.