Николай Любимов дал старт «Кроссу наций» в Рязанской области

Губернатор отметил, что в ближайшее время в каждом районе области откроют ФОК с бассейном. В Рязани оборудуют футбольный крытый манеж, новые физкультурно-оздоровительные комплексы, чтобы у всех жителей области была возможность заниматься спортом

В регионе в субботу, 18 сентября, прошел «Кросс наций». Центральный старт был дан на территории Лесопарка.

Участников забега приветствовал губернатор Николай Любимов. Он подчеркнул, что в регионе ведется большая работа по укреплению спортивной инфраструктуры: открыты ФОКи, Академии тенниса и единоборств, построены бассейны, ледовые арены и спортплощадки.

«Президент Путин поручил, чтобы в стране были созданы условия для систематических занятий физкультурой и спортом, ими были охвачены не менее 70 процентов жителей. Мы обязательно этого добьемся в Рязанской области», — обратился к присутствующим Любимов.

Он отметил, что в ближайшее время в каждом районе области откроют ФОК с бассейном. В Рязани оборудуют футбольный крытый манеж, новые физкультурно-оздоровительные комплексы, чтобы у всех жителей области была возможность заниматься спортом.

Глава региона дал старт забегу на дистанцию 4000 м. Также был предусмотрен маршрут на дистанцию 1000 м.

На старт в областном центре вышли более 700 рязанцев, в районах области — порядка 5000 человек. Принять участие в состязаниях могли все желающие, независимо от возраста, физической подготовки.

Участники, занявшие призовые места в каждой возрастной группе, награждены медалями и дипломами Министерства спорта России. Победителям вручены кубки. Для самых юных участников была учреждена спецноминация Министерства физической культуры и спорта Рязанской области.

Справка

Всероссийский день бега «Кросс наций» объединяет все регионы. Он считается самым массовым по количеству участников. Рязанская область принимает участие в соревнованиях с 2005 года. Все спортсмены выходят на старт одновременно в 12 часов дня.