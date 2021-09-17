Рязанские врачи провели первую в России операцию по пересадке вены от живого донора

Ранее рязанские специалисты уже проводили операции по пересадке вены только от посмертного донора. Операция по пересадке вены от живого человека прошла впервые в России.

В рязанской ОКБ врачи провели первую в России операцию по пересадке вены от живого донора. Об этом в пятницу, 17 сентября, сообщила пресс-служба регионального минздрава.

Ранее рязанские специалисты уже проводили операции по пересадке вены только от посмертного донора. Операция по пересадке вены от живого человека прошла впервые в России.

Женщина поступила в Рязань из Ярославля. В родном городе ее уже дважды оперировали — использовали собственные вены и устанавливали стент, но болезнь прогрессировала. Также не подходил и искусственный стент. Женщина испытывала сильные боли в ноге, кровь не поступала в стопу и был риск ампутировать ногу.

Тогда рязанские и ярославские врачи решили взять участок вены у родного внука пациентки.

«Мы занимаемся пересадкой тканей уже около двух лет, наш опыт описан в научной литературе, и коллеги из Ярославля знали об этом, поэтому обратились за помощью. Но до этого случая мы пересаживали сосуды от посмертных доноров, а в этот раз провели родственную трансплантацию. Операция, которая прошла в нашей больнице, имеет большое значение и для науки, и для практического здравоохранения. Она открывает новые возможности для спасения людей с сосудистыми заболеваниями, — отметил заведующий отделением сосудистой хирургии ОКБ Андрей Егоров.

Сначала врачи забрали часть вены с ноги молодого человека, а уже после — в операционную привезли его бабушку. Операция прошла успешно, кровоток вернулся в конечность и пенсионерка уже может спокойно наступать на ногу.

Врачи отметили, что операция по пересадке вены на здоровье самого внука никак не скажется. Несмотря на то, что у него взяли 60 сантиметров подкожной вены, она не сыграет большой роли для кровотока, который в основном проходит по глубоким венам.

Пациентов уже выписали. Они вернулись в Ярославль и уже будут наблюдаться у местных специалистов.