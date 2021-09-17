Победителями и призерами «Рязанской Соборной версты» стали представители РГАТУ

«Рязанская Соборная верста» проходила в областном центре в 27-й раз. Всего в забеге приняли участие около 900 профессиональных спортсменов и любителей.

Представители рязанского агроуниверситета приняли участие в городском массовом забеге «Рязанская Соборная верста».

По его итогам студенты технологического факультета Вадим Шичков в элитном забеге на дистанции шесть верст одержал победу среди мужчин, а Надежда Сизова на дистанции три версты среди женщин заняла третье место. Кроме того, победителями и призерами в своих возрастных категориях стали преподаватели кафедры физической культуры и спорта Александр Бирюков — дистанция три версты, и Наталья Гудкова — дистанция две версты.

«Рязанская Соборная верста» проходила в областном центре в 27-й раз. Всего в забеге приняли участие около 900 профессиональных спортсменов и любителей.