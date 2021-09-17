ЦБ распространит антиотмывочную платформу на физлиц

О планах ЦБ по внедрению единой антиотмывочной платформы стало известно в 2019 году. Банк России намерен создать единую базу компьютеров и смартфонов, чтобы отслеживать и пресекать сомнительные денежные операции.

ЦБ распространит антиотмывочную платформу на физлиц. Об этом сообщает РБК.

«Конечно, после того как мы обкатаем эту платформу на юридических лицах и индивидуальных предпринимателях, мы, безусловно, будем распространять ее действие и на физических лиц», — заявил директор департамента финансового мониторинга и валютного контроля Банка России Илья Ясинский.

По его словам, это может произойти уже через год-полтора, после того как уберут все шероховатости функционирования платформы.

О планах ЦБ по внедрению единой антиотмывочной платформы стало известно в 2019 году. Банк России намерен создать единую базу компьютеров и смартфонов, чтобы отслеживать и пресекать сомнительные денежные операции.

По мнению ЦБ, такая мера поможет бороться с отмыванием доходов.