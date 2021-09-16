Напавший на воронежский отдел полиции может быть причастен к еще трем убийствам

Среди них — маленький ребенок.

Мужчина, которого подозревают в нападении на отдел полиции в Лисках, может быть причастен к еще трем убийствам. Об этом в четверг, 16 сентября, пишет Mаsh.

Согласно источнику, после нападения на отдел полиции в Лисках, он отправился в село Каменка и убил трех человек. Среди них — маленький ребенок.

По предварительным данным, у убийцы был бытовой конфликт с погибшими.

Ранее неизвестный мужчина напал на отдел полиции. Он открыл огонь из автоматического оружия и устроил два взрыва.