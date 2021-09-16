В Воронежской области неизвестный напал на отдел полиции и устроил два взрыва

Пострадал один сотрудник полиции. Преступнику удалось скрыться.

В Воронежской области неизвестный проник в отделение полиции. Об этом пишут РИА Новости .

Происшествие случилось в четверг, 16 сентября, примерно в 5:30 в городе Лиски.

«Неизвестный проник на территорию районного отдела полиции, причинил ранение сотруднику полиции, после чего скрылся на автомобиле. В настоящее время принимаются меры к его задержанию», — говорится в сообщении на сайте ГУМВД.

Как пишет портал Life Shot, мужчина был одет в военную форму и бронежилет. Он подъехал к зданию на «Ниве», открыл огонь из автоматического оружия. После этого он вошел в здание и продолжил там стрельбу. Также сообщается о двух взрывах.

Нападавшему удалось скрыться.

Фото Baza