В Рыбновском районе появился новый животноводческий комплекс

Новый животноводческий комплекс рассчитан на 2300 голов. Проект считается второй очередью масштабного инвестиционного проекта, который был запущен в регионе в конце 2013 года.

В Рыбновском районе открыли новый животноводческий комплекс «Вакинское Агро» на 57 новых рабочих мест. Его посетил губернатор Николай Любимов во вторник, 14 сентября, сообщает пресс-служба областного правительства.

Новый животноводческий комплекс рассчитан на 2300 голов. Проект считается второй очередью масштабного инвестиционного проекта, который был запущен в регионе в конце 2013 года. Тогда в Рязанской области начала работать самая крупная в Европе роботизированная ферма.

В новом комплексе есть доильно-молочный блок, родильное и сухостойное отделения, коровники и телятники, комплекс силосно-сенажных траншей, ветеринарный блок, другие необходимые помещения и коммуникации. В год планируется производить 19,6 тысяч тонн молока.

На открытии комплекса губернатор Николай Любимов и генеральный директор ООО «Вакинское Агро» Сергей Турта дали старт работе новой доильной установки, нажав пусковую кнопку. Это оборудование является одним из лучших в России, подобная дойка стала второй по стране.

«Очень важно, что у нас продолжают открываться новые современнейшие хорошо оснащенные фермы, по всем мировым стандартам. Для нас это дополнительные мощности, дополнительные рабочие места, налоги и инвестиции, — сказал Николай Любимов. — Проект очень крупный и он продолжает развиваться, в планах стоит создание третьей очереди. Мы поддерживали его, и будем делать это в дальнейшем».

В настоящее время предприятие уже входит в тройку региональных лидеров по валовому надою. Здесь организован замкнутый цикл производства, когда сырье предприятия перерабатывается на собственном заводе.

Губернатор отметил, что в целом по области продуктивность животных сейчас составляет около восьми тонн молока в год на одну корову. Такой показатель считается выше среднероссийского показателя. Более того, за последние семь лет производство молока увеличилось в полтора раза.

«То, как отрасль движется в последние годы, вселяет оптимизм, что мы можем от опорной цифры выйти на двукратное увеличение молока. Это реально, возможно и действительно наш регион один из лучших в России по молоку. Будем идти „плюсом“ и дальше, поддерживать проекты подобные „Вакинскому Агро“ — они очень важны», — сказал Николай Любимов.

Губернатор отметил, что на поддержку могут рассчитывать как крупные проекты, так и проекты малого фермерства.

«Планов очень много, но самое главное, что все они реализуются», — резюмировал губернатор.