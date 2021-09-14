В «Почте России» рассказали о правилах заполнения декларации на международные отправления

По требованию Всемирного почтового союза с 1 января 2021 года при отправке товаров за границу «Почтой России» таможенную декларацию нужно оформлять в электронном виде.

По требованию Всемирного почтового союза с 1 января 2021 года при отправке товаров за границу «Почтой России» таможенную декларацию нужно оформлять в электронном виде.

Почтовая декларация это обязательный документ, который требуют таможенные органы России и принимающей страны для отправки посылок. Состав информации в декларации определяет Всемирный почтовый союз.

Оформление таможенной декларации не требуется для отправлений в страны, входящие в ЕАЭС (Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия).

В «Почте России» отметили, что качественно заполненная таможенная декларация — гарантия отсутствия отказов со стороны таможенных органов. Она позволит отправлению в кратчайшие сроки дойти до получателя.

Декларация заполняется на английском языке, чтобы таможня принимающей стороны поняла какой товар и кому отправлен. После заполнения декларацию необходимо распечатать и подписать. На документе рекомендуется указать номер телефона, e-mail и полные фамилию и имя получателя.

Для доставки международных отправлений применяют декларации CN 22 и CN 23. CN22 является сокращенной по размерам версией СN23, которую размещают на ограниченном по размеру почтовом продукте «Мелкий пакет».

Оформлять отправления с товарами можно на сайте pochta.ru или в мобильном приложении. Оператор почтового отделения также может оформить декларацию за дополнительную плату.