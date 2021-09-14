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В Хамбушеве приступили к заключительному этапу рекультивации свалки
Варианты использования территории после завершения рекультивации в 2024 году прорабатывают специалисты. Один из вариантов — посадить деревья для формирования защитного зеленого буфера от южного промузла.

В Хамбушеве приступили к заключительному этапу рекультивации свалки. Об этом сообщили на сайте мэрии.

Работы проводят в три этапа — технологический, технический и биологический.

Технологический этап рекультивации провели в 2020 году — специалисты сформировали рельеф и устроили водоотводные каналы.

Технический этап — в 2021 году. На территорию свалки засыпали инертный грунт, сверху которого положили плодородный слой.

Биологический этап рекультивации будет длиться четыре года. В текущем году плодородный слой грунта засеют травой. В течение следующих трех лет траву будут подкармливать минеральными удобрениями и скашивать.

Каждый год на рекультивацию свалки потребуется 489 тысяч рублей. Средства из бюджета выделят по программе «Охрана окружающей среды».

Варианты использования территории после завершения рекультивации в 2024 году прорабатывают специалисты. Один из вариантов — посадить деревья для формирования защитного зеленого буфера от южного промузла.