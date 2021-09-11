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В Рязанской области задержали трех мужчин, объявленных в федеральный розыск
Полиция задержала 30-летнего рязанца, который был осужден за угрозу убийством. Он пытался скрыться от службы исполнения наказания и его объявили в розыск. Преступника нашли совместно с приставами.

В Рязанской области задержали трех мужчин, объявленных в федеральный розыск. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

Полиция задержала 30-летнего рязанца, который был осужден за угрозу убийством. Он пытался скрыться от службы исполнения наказания и его объявили в розыск. Преступника нашли совместно с приставами.

В Сасовском районе задержали 32-летнего жителя Кировской области, скрывавшегося от органов дознания. В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело за пьяное вождение.

В Пронском районе задержали 21-летнего жителя Новомичуринска, который скрывался от суда. В отношении него были возбуждены дела по части 1 статьи 158 УК РФ («Кража»), по части 1 статьи 161 УК РФ («Грабеж») и по части 1 ст. 228 УК РФ («Незаконный оборот наркотиков»).