В Липецкой области взорвался газ в жилом доме, погибли три человека

Под завалами дома нашли тела женщины 1971 года рождения, 11-летней девочки и мужчины 1935 года рождения. По предварительной информации, дом обрушился из-за хлопка газа в центральной части двухэтажного дома.

В субботу, 11 сентября, в Липецкой области в поселке Солидарность Елецкого района произошел хлопок бытового газа в 16-квартирном доме. Об этом сообщила пресс-служба регионального СУ СКР.

Под завалами дома нашли тела женщины 1971 года рождения, 11-летней девочки и мужчины 1935 года рождения, передает РИА Новости .

По предварительной информации, дом обрушился из-за хлопка газа в центральной части двухэтажного дома. На месте работают следователи и криминалисты. Возбуждено уголовное дело по статье 38 УК РФ («Предоставление услуг, не отвечающих требованиям безопасности»).

Отмечается, что пострадали шесть человек. Пять человек госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.