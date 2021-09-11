Умер актер из «Глухаря» Владимир Яковлев

Актер снялся в 170 фильмах и сериалах, среди наиболее известных — «Глухарь», «Десантура», «Ранетки» и «Интерны».

Скончался российский актер кино, театра и Т. В. Владимир Яковлев. Об этом сообщается на портале Кино-Театр.ру.

Причина смерти артиста неизвестна.

Владимир Яковлев родился 6 апреля 1958 года в Москве. В 1986 году он окончил театральное училище имени Щепкина. Работал в Малом театре, а также в театре «Модерн».

Актер снялся в 170 фильмах и сериалах, среди наиболее известных — «Глухарь», «Десантура», «Ранетки» и «Интерны».

Фото Кино-Театр.ру