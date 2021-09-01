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Путин перепутал названия войн во время лекции школьникам
Путин назвал проводимую Петром I войну со Швецией Семилетней. Подросток, который слушал лекцию, уточнил, что речь идет о Северной войне 1700-1721 годов. Президент поблагодарил мальчика за замечание.

Владимир Путин перепутал названия войн во время лекции школьникам в детском центре «Океан» во Владивостоке. Его поправил ученик школы № 35 в Воркуте Никанор Толстых.

Путин назвал проводимую Петром I войну со Швецией Семилетней. Подросток уточнил, что речь идет о Северной войне 1700-1721 годов. Президент поблагодарил мальчика за замечание.

Директор школы № 35 в Воркуте Юлия Рябцева отчитала ученика, который заметил оговорку. Об этом она рассказала в беседе с изданием «Подъем». По ее словам, мальчик занимает активную гражданскую позицию, она назвала его «хорошим, звездным».

«Мой возраст уже не позволил бы мне таким образом поступать в общении с президентом. А в молодости… Ну, наверное, какая-то определённая наглость», — отметила директор.

Она заявила, что «должна быть скромность, чтобы не поправлять в том числе Владимира Владимировича, но это мы начинаем понимать с годами».