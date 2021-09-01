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Для сотрудников спортивных организаций Рязанской области провели антидопинговый семинар
На семинар были приглашены генеральный директор «РУСАДА» Михаил Буханов, заместитель министра здравоохранения Рязанской области Владимир Хоминец и директор ГАУ РО «ЦСП» Владислав Деев.

Во вторник, 31 августа, в ГАУ РО «СШОР «Академия единоборств» прошел антидопинговый семинар для сотрудников спортивных организаций Рязанской области. Об этом сообщили в региональном минспорте.

На семинар были приглашены генеральный директор «РУСАДА» Михаил Буханов, заместитель министра здравоохранения Рязанской области Владимир Хоминец и директор ГАУ РО «ЦСП» Владислав Деев.

На встрече рассмотрели несколько вопросов.

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