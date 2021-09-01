Для сотрудников спортивных организаций Рязанской области провели антидопинговый семинар

На семинар были приглашены генеральный директор «РУСАДА» Михаил Буханов, заместитель министра здравоохранения Рязанской области Владимир Хоминец и директор ГАУ РО «ЦСП» Владислав Деев.

Во вторник, 31 августа, в ГАУ РО «СШОР «Академия единоборств» прошел антидопинговый семинар для сотрудников спортивных организаций Рязанской области. Об этом сообщили в региональном минспорте.

На семинар были приглашены генеральный директор «РУСАДА» Михаил Буханов, заместитель министра здравоохранения Рязанской области Владимир Хоминец и директор ГАУ РО «ЦСП» Владислав Деев.

На встрече рассмотрели несколько вопросов.

Главный врач врачебно-физкультурного диспансера Олег Масалаткин рассказал о допуске к занятиям физической культурой и спортом в Рязанской области, в том числе о медицинском осмотре, углубленном медицинском обследовании, взаимодействии диспансера и спортивных школ, объеме медицинского осмотра.

Начальник отдела по терапевтическому использованию запрещенных субстанций РУСАДА Павел Хорькин прочитал лекцию о терапевтическом использовании запрещенных в спорте субстанций и методов.



Исполняющий обязанности генерального директора РУСАДА Михаил Буханов предоставил информацию об антидопинговом регулировании в спорте.

Начальник отдела реализации образовательных программ РУСАДА Валерия Конова напомнила о существовании образовательных программ по антидопингу.

Заключительным было выступление врача спортивной сборной команды России по синхронному плаванию Дениса Моисеева, посвященное медицинскому сопровождению спортивной подготовки.























