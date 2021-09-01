Для сотрудников спортивных организаций Рязанской области провели антидопинговый семинар

Во вторник, 31 августа, в ГАУ РО «СШОР «Академия единоборств» прошел антидопинговый семинар для сотрудников спортивных организаций Рязанской области. Об этом
На семинар были приглашены генеральный директор «РУСАДА» Михаил Буханов, заместитель министра здравоохранения Рязанской области Владимир Хоминец и директор ГАУ РО «ЦСП» Владислав Деев.
На встрече рассмотрели несколько вопросов.
Главный врач врачебно-физкультурного диспансера Олег Масалаткин рассказал о допуске к занятиям физической культурой и спортом в Рязанской области, в том числе о медицинском осмотре, углубленном медицинском обследовании, взаимодействии диспансера и спортивных школ, объеме медицинского осмотра.
Начальник отдела по терапевтическому использованию запрещенных субстанций РУСАДА Павел Хорькин прочитал лекцию о терапевтическом использовании запрещенных в спорте субстанций и методов.
Исполняющий обязанности генерального директора РУСАДА Михаил Буханов предоставил информацию об антидопинговом регулировании в спорте.
Начальник отдела реализации образовательных программ РУСАДА Валерия Конова напомнила о существовании образовательных программ по антидопингу.
Заключительным было выступление врача спортивной сборной команды России по синхронному плаванию Дениса Моисеева, посвященное медицинскому сопровождению спортивной подготовки.