В Кораблине мужчина чуть не зарезал сожительницу

27-летняя жительница Кораблина обратилась в полицию и сообщила, что пьяный сожитель угрожает ее убить. Участковые выехали на место. Выяснилось, что 26-летний мужчина неоднократно высказывал женщине упреки, подозревая в неверности. В последнее время он злоупотреблял алкоголем.

В Кораблине полиция утихомирила пьяного мужчину, который угрожал зарезать сожительницу. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

27-летняя жительница Кораблина обратилась в полицию и сообщила, что пьяный сожитель угрожает ее убить.

Участковые выехали на место. Выяснилось, что 26-летний мужчина неоднократно высказывал женщине упреки, подозревая в неверности. В последнее время он злоупотреблял алкоголем.

Вечером в пьяном состоянии он увидел, как его подруга с ребенком выходят из автомобиля знакомого, который их подвез до дома. Дома он начал выяснять подробности о ее похождениях. Его не устроили ее ответы, он им не поверил и поэтому взял со стола нож, пригрозив, что зарежет женщину, если она не признается.

Пострадавшая обратилась в полицию. В отношении злоумышленника возбудили уголовное дело по части 1 статьи 119 УК РФ, по которой предусмотрено наказание в виде принудительных работ на срок до двух лет или лишение свободы на срок до двух лет.