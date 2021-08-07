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Российские водители с 1 сентября смогут обжаловать штрафы ГИБДД онлайн
Вариант станет доступен благодаря изменениям в Кодексе административных правонарушений. Сейчас водители могут обжаловать штраф в отделении ГИБДД либо посредством заказного письма в инспекцию.

С 1 сентября российские водители смогут опротестовать штрафы ГИБДД через портал госуслуг, сообщает Autonews.

Вариант станет доступен благодаря изменениям в Кодексе административных правонарушений. Сейчас водители могут обжаловать штраф в отделении ГИБДД либо посредством заказного письма в инспекцию.

По данным издания, и раньше была возможность обжаловать штрафы в электронном виде, однако у ГИБДД не было обязательства рассматривать их.

На портале госуслуг автомобилист сможет изложить в своем обращении обстоятельства и аргументы, почему не согласен с постановленим. В специальной форме можно будет приложить документы, фото и видео.

Также отмечается, что в России постоянно растет количество штрафов, которые получают водители. В прошлом году комплексы фиксации выявили 145,5 миллиона нарушений — на 19,2% больше, чем в 2019-м.