Рязанцы пожаловались на работу Шацкой районной больницы

По словам местных жителей, в больнице не соблюдаются коронавирусные ограничения.

Местные жители пожаловались на работу Шацкой районной больницы. Пост об этом в среду, 4 августа, разместили в группе « Новости Рязани Вконтакте ”.

По словам автора, в больнице не соблюдаются коронавирусные ограничения. Женщина отметила, что она заболела двусторонней пневмонией и ее отправили на прием в красную зону, при этом мазок на «ковид” у нее отрицательный.

«На продление больничного меня отправляют в кабинет, где терапевта нет в кабинете более двух часов. Все больные, дистанции нет, кондиционеров нет, руководство Шацкой ЦРБ считает это нормальным? На проходной тоже никого нет, заходите хоть с температурой, хоть с кашлем, всем можно!” - пишет рязанка.

Автор предложила руководству местной больницы сделать отдельный кабинет для продления больничных листов.