Рязанцы пожаловались на разрушающийся дом в Песочне

По словам местных жителей, контролирующие органы в курсе проблемы, но работы ограничились лишь тем, что место разрушения огородили.

Местные жители рассказали РЗН. инфо, что в доме № 106 на улице Большой разрушается стена с внешней стороны. Рязанцы отметили, что контролирующие организации в курсе проблемы, в июне место разрушения огородили. Но на этом работы закончились.

Жители дома боятся, что с приходом зимы влага в трещине замерзнет и ускорит разрушение стены.

«Какие-то меры будут приниматься или подождем, пока дом рухнет, и построим новый?» — возмутились горожане.