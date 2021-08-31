Для поисков пропавшей рязанки Елены Логуновой задействовали водолазов

Мать женщины рассказала о последнем разговоре с дочерью перед ее исчезновением и о ее семейной жизни. Подробнее об этом читайте в разделе «Публикации».

В поисках пропавшей 26-летней рязанки Елены Логуновой задействованы водолазы. Об этом РЗН. инфо сообщила мама девушки Наталия Кошелева.



«Поиски Лены ведутся уже месяц. Сейчас уже подключились водолазы, ищут в водоемах… В полиции нам минимально рассказывают обо всем. Сейчас под контроль дело взял председатель СКР Александр Бастрыкин, поэтому верю, что дело не закроют», — поделилась женщина.



Она рассказала о последнем разговоре с дочерью перед ее исчезновением и о ее семейной жизни.



Подробнее об этом читайте в разделе «Публикации».