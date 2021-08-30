Рязанцев предупредили о похолодании первого сентября

31 августа температура воздуха понизится до +23, +25 градусов, а 1 сентября ожидается не более +19, +22 градусов. Кроме того, вероятны дожди. Ночные температуры будут достигать до +13, +18 градусов.

К 1 сентября в Рязанскую область придет похолодание. Об этом передает ТАСС .

В сообщении отмечается, что 31 августа температура воздуха понизится до +23, +25 градусов, а 1 сентября ожидается не более +19, +22 градусов. Кроме того, вероятны дожди. Ночные температуры будут достигать до +13, +18 градусов.

По словам синоптиков, со 2 сентября возможно дальнейшее понижение температуры воздуха на 2-4 градуса.

Похолодание ожидается в большинстве регионов ЦФО.