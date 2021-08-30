Актер сериалов «Воронины» и «Кухня» умер на сцене

Медики, прибывшие на место, диагностировали у актера острую сердечную недостаточность. Врачи пытались реанимировать пациента, но спасти его не удалось.

Актер Артур Диланян скончался на глазах у зрителей на одной из площадок ВДНХ. Об этом сообщила «Kp.ru».

По информации издания, у звезды сериалов «Воронины» и «Кухня» были серьезные проблемы с сердцем. В какой-то момент на выступлении Диланяну стало плохо. Медики, прибывшие на место, диагностировали у актера острую сердечную недостаточность.

Врачи пытались реанимировать пациента, но спасти его не удалось.

С актером простятся 2 сентября в Ереване (Армения), сообщил сайт Московского Армянского театра. Похороны пройдут 3 сентября. Мужчину похоронят рядом с отцом.

Фото с сайта Московского Армянского театра театра