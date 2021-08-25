Рязанец пожаловался на опасную карусель во дворе дома

Опасные качели находятся во дворе жилого дома по улице Стройкова. Неподалеку находится школа № 33.

Рязанец пожаловался на травмоопасную карусель во дворе жилого дома. Соответствующий пост в среду, 25 августа, он опубликовал в группе « Типичная Рязань ».

Опасные качели находятся во дворе жилого дома по улице Стройкова. Неподалеку находится школа № 33.

Автор поста рассказал, что у каруселей имеются оторванные ржавые и острые углы. Он выразил обеспокоенность, что из-за них могут пострадать дети и, в частности, проходящие мимо учащиеся.

Он отметил, что уже звонил с жалобами в управляющую компанию и управление по благоустройству города, однако там ему сказали, что карусели «не их зона ответственности».

«Видимо должен произойти несчастный случай, чтобы нашлось ответственное лицо за этот ужасный бардак», — говорится в сообщении.