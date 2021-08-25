Николай Любимов в Клепиковском районе проверил строительство объектов по проекту «Чистая вода»

В среду, 25 августа, Николай Любимов с рабочим визитом посетил Спас-Клепики. Он проверил строительство водозаборного узла № 1 на улице Зеленой, артезианской скважины и станции водоподготовки. Такие же работы ведут на улице Луговой. Объекты строят по проекту «Чистая вода» национального проекта «Экология».

В среду, 25 августа, Николай Любимов с рабочим визитом посетил Спас-Клепики. Он проверил строительство водозаборного узла № 1 на улице Зеленой, артезианской скважины и станции водоподготовки. Такие же работы ведут на улице Луговой. Объекты строят по проекту «Чистая вода» национального проекта «Экология».

На сегодняшний день строительно-монтажные работы выполнены на 80%. В целом на строительство объектов из федерального, областного и местного бюджетов выделили около 52 млн рублей.

Отмечается, что из-за особенностей территории в воде в Клепиковском районе превышено содержание железа и фтора. Строительство водозаборных узлов позволит привести к нормативным значениям эти показатели.

Губернатор Николай Любимов отметил, что вопрос качества питьевой воды актуален для всей средней полосы России.

«В Клепиковском районе это особенно чувствуется. Вода ржавая, с неприятным запахом. Благодаря строительству объектов уже в этом году проблема для территории будет решена полностью. Затем на очереди Тума, — сказал губернатор.- Но в нашей области подобных населенных пунктов много. Вопрос мы решаем с помощью федеральной программы „Чистая вода“. Кроме того, благодаря нашему депутату в Госдуме Андрею Макарову, регион получил дополнительные средства. Большую часть из них, 200 млн рублей, решено направить именно на строительство подобных объектов. Очень важно чтобы у жителей малых городов и сел была чистая вода».