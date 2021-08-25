\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Срд, 25
20°
Чтв, 26
17°
Птн, 27
24°
ЦБ USD 73.74 -0.21 26/08
ЦБ EUR 86.58 -0.23 26/08
Нал. USD 73.50 / 74.05 17:05
Нал. EUR 86.50 / 86.95 16:36
Новости
Публикации
РЗН.Инфо публикует подсказки для тех, кто ищет в рязанском лесу слиток...
Рязанцы могут отыскать в лесу 12 тайников с ценными при...
3 часа назад
435
Рязанские чиновники взяли курс на ледяной коллапс в городе
Ситуация, когда зимой в морозы квартиры недотапливают,...
23 августа 15:21
11
8 635
Как жить с противопоказаниями к прививкам
От наличия или отсутствия прививки может зависеть отстр...
20 августа 13:37
1
10 025
Уролог: что это за врач и что он лечит?
Среди наиболее распространенных урологических проблем у...
17 августа 11:53
6 539
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2020
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
Николай Любимов в Клепиковском районе проверил строительство объектов по проекту «Чистая вода»
В среду, 25 августа, Николай Любимов с рабочим визитом посетил Спас-Клепики. Он проверил строительство водозаборного узла № 1 на улице Зеленой, артезианской скважины и станции водоподготовки. Такие же работы ведут на улице Луговой. Объекты строят по проекту «Чистая вода» национального проекта «Экология».

В среду, 25 августа, Николай Любимов с рабочим визитом посетил Спас-Клепики. Он проверил строительство водозаборного узла № 1 на улице Зеленой, артезианской скважины и станции водоподготовки. Такие же работы ведут на улице Луговой. Объекты строят по проекту «Чистая вода» национального проекта «Экология».

На сегодняшний день строительно-монтажные работы выполнены на 80%. В целом на строительство объектов из федерального, областного и местного бюджетов выделили около 52 млн рублей.

Отмечается, что из-за особенностей территории в воде в Клепиковском районе превышено содержание железа и фтора. Строительство водозаборных узлов позволит привести к нормативным значениям эти показатели.

Губернатор Николай Любимов отметил, что вопрос качества питьевой воды актуален для всей средней полосы России.

«В Клепиковском районе это особенно чувствуется. Вода ржавая, с неприятным запахом. Благодаря строительству объектов уже в этом году проблема для территории будет решена полностью. Затем на очереди Тума, — сказал губернатор.- Но в нашей области подобных населенных пунктов много. Вопрос мы решаем с помощью федеральной программы „Чистая вода“. Кроме того, благодаря нашему депутату в Госдуме Андрею Макарову, регион получил дополнительные средства. Большую часть из них, 200 млн рублей, решено направить именно на строительство подобных объектов. Очень важно чтобы у жителей малых городов и сел была чистая вода».