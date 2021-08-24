\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Втр, 24
22°
Срд, 25
18°
Чтв, 26
15°
ЦБ USD 73.95 -0.12 25/08
ЦБ EUR 86.81 0.03 25/08
Нал. USD 73.60 / 74.15 17:19
Нал. EUR 86.52 / 86.95 16:47
Новости
Публикации
Рязанские чиновники взяли курс на ледяной коллапс в городе
Ситуация, когда зимой в морозы квартиры недотапливают,...
Вчера 15:21
10
7 342
Как жить с противопоказаниями к прививкам
От наличия или отсутствия прививки может зависеть отстр...
20 августа 13:37
1
9 370
Уролог: что это за врач и что он лечит?
Среди наиболее распространенных урологических проблем у...
17 августа 11:53
5 961
Почему Рязань присоединили к Москве 500 лет назад
Пятьсот лет назад Рязанское княжество присоединили к Мо...
14 августа 14:23
13 632
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2020
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
В «Пятерочке» появились герои популярной игры Brawl stars
Торговая сеть «Пятерочка» запустила новую маркетинговую акцию моментальной лояльности «Бравлы» по мотивам популярной мобильной игры Brawl Stars. За покупки в магазинах сети гости будут получать миниатюрные игрушки — бравлы.

Торговая сеть «Пятерочка» запустила новую маркетинговую акцию моментальной лояльности «Бравлы» по мотивам популярной мобильной игры Brawl Stars. За покупки в магазинах сети гости будут получать миниатюрные игрушки — бравлы.


В период с 24 августа до 4 октября за каждые 555 рублей в чеке с «Выручай-картой» гости магазинов будут получать один бравл в индивидуальном флоупаке из FSC-бумаги. Благодаря застежкам игрушку можно использовать в качестве брелока или крепить на поверхность с помощью присоски, например, для кастомизации смартфона или ноутбука. Также бравлы можно соединять друг с другом и составлять браслеты и другие детские украшения в различных комбинациях. Всего в коллекции 29 игрушек: 26 с изображением героев игры Brawl Stars, две игрушки от спонсоров (брендов Whiskas и Felix) и одна редкая — с логотипом «Пятерочки». Кроме того, пять бравлов — со спецэффектами: три светятся в темноте и два — блестящие.


Бравл также можно получить за покупку товаров-партнеров акции или приобрести отдельно за 55 рублей.


В рамках акции в мобильном приложении «Пятерочки» также появилась игра, за прохождение уровней в которой можно получить брендированную продукцию Brawl Stars, купоны на скидку в популярные магазины («Дочки-сыночки», Kari, SOKOLOV и другие), дополнительные баллы на «Выручай-карту», подписку на онлайн-сервис IVI, а также принять участие в розыгрыше ценных призов — смартфонов iPhone 12 Pro Max, ноутбуков Acer Aspire, игровой консоли Sony Play Station 5 и сертификатов на путешествие. Загрузить игру можно также через QR-код на флоупаке.


Игра представляет собой классический популярный формат головоломки с несложными правилами (например, собрать одинаковые фигуры в ряд) и множеством уровней. Ежедневно игроку предоставляется три «жизни» — стартовых попытки. При этом можно использовать баллы программы лояльности или выполнить специальное задание (например, добавить e-mail в профиль, оценить купленный товар, совершить покупку на определенную сумму с применением «Выручай-карты» и другие), чтобы получить новые «жизни». Игра будет доступна в приложении до 26 сентября.


«Мы активно внедряем элементы геймификации, отвечая на тренды и делая шопинг более увлекательным и эмоциональным для всей семьи. Новая акция „Бравлы“ предполагает как офлайн, так и онлайн вовлечение. Теперь за покупки в магазинах мы дарим игрушки с изображениями героев популярной мобильной игры, которые можно собирать и обмениваться ими с друзьями, а в мобильном приложении „Пятерочки“ появилась собственная игра-головоломка. Уверен, что такой комплексный подход позволит нам привлечь еще больше внимания к акции и повысить лояльность наших гостей», — отметил Михаил Ярцев, директор по маркетингу торговой сети «Пятерочка».


В поддержку акции также запущена масштабная рекламная кампания, включающая в себя in-store и out-door рекламу, ТВ и digital.


Подробные условия участия в акции и получении призов на сайте brawls.5ka.ru